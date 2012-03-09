Swiss meldet Passagieranstieg

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Februar 2012 1,187 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 5,8 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Februar 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,4 Prozentpunkte auf 3,390 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 2,581 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei unbefriedigenden 76,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,5 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Februar 2012 um 5,7 Prozentpunkte wachsen, die Airline mit Hauptsitz Basel absolvierte im Februar 115 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.