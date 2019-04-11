Swiss meldet Märzzahlen

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2019 insgesamt 1,612 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2019 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um neun Prozent auf 5,194 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich dabei um 7,3 Prozent auf 4,232 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,5 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,3 Prozentpunkte.

Mit Swiss flogen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahrs 4,347 Millionen Passagiere, das waren 5,4 Prozent mehr als im ersten Quartal 2018.