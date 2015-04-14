Swiss meldet Märzzahlen

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2015 1,372 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer minimalen Zunahme von 0,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2015 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,5 Prozent auf 3,976 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich dabei um 2,9 Prozent auf 3,233 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,3 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im März 2015 um zwei Prozent wachsen, die Lufthansa Tochter mit Hauptsitz in Basel absolvierte im März 150 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.