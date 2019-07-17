Swiss meldet Junizahlen

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2019 insgesamt 1,993 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 4,9 Prozent auf 5,413 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 5,1 Prozent auf 4,622 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 885,4 Prozent.

Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 10,094 Millionen Passagiere, das waren 5,3 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.