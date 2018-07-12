Swiss meldet Junizahlen

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2018 insgesamt 1,842 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 19,2 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 7,5 Prozent auf 5,170 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 10,9 Prozent auf 4,379 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent.

Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 9,548 Millionen Passagiere, das waren 9,7 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.