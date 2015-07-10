Swiss meldet Junizahlen

Swiss Avro (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines flogen im Juni 2015 1,525 Millionen Fluggäste, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresjuni.

Bei der Lufthansa Tochter wurde die Verkehrsleistung um 0,8 Prozent auf 4,021 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 0,4 Prozent auf 3,395 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag immer noch bei soliden 84,4 Prozent, sie verschlechterte sich jedoch um 0,4 Prozentpunkte. Die Frachtleistung schwächte sich um 3,8 Prozent ab und erreichte 129 Millionen Tonnenkilometer.

Mit Swiss flogen im ersten Halbjahr 2015 8,266 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.