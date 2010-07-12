Swiss meldet Juni Zahlen
12.07.2010 RK
Mit der Lufthansa Tochter Swiss flogen im Juni 2010 1,22 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Minus von 1,8 Prozent.Im Juni 2010 flogen mit der Swiss 1,223 Millionen Fluggäste im Vorjahresjuni waren es noch 1,245 Millionen. Auf den Europastrecken transportierte die Gesellschaft mit 961.597 Passagieren 5,2 Prozent weniger Fluggäste als ein Jahr zuvor. Auf der Langstrecke konnte Swiss mit 262.043 Passagieren um 13,5 Prozent zulegen. Das Angebot wurde in Europa um 5,2 Prozent auf 1031 Millionen Sitzlatzkilometer ausgeweitet, auf den Langstreckenflügen wurde um 9,7 Prozent auf 2027 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hielt mit dem Ausbau des Angebotes mit, sodass die Auslastung um knapp 2 Prozent auf 84,6 Prozent verbessert werden konnte. Im ersten halben Jahr flogen mit Swiss 6,64 Millionen Fluggäste.