Swiss meldet Halbjahresgewinn

Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines schrieb im ersten Halbjahr 2011 einen operativen Gewinn von 129 Millionen Schweizer Franken, das sind 61 Millionen mehr als im ersten Halbjahr 2010.

Der Umsatz im zweiten Quartal 2011 lag mit 1,257 Milliarden Schweizer Franken sieben Prozent höher als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Erträge in den ersten sechs Monaten stieg ebenfalls um sieben Prozent von 2,245 Milliarden auf 2,406 Milliarden Schweizer Franken. Im zweiten Quartal lag das operative Ergebnis bei 113 Millionen Franken und über die ersten sechs Monate gerechnet erwirtschaftete Swiss einen operativen Gewinn von 129 Millionen Franken. Swiss transportierte von Januar bis Juni insgesamt 7,37 Millionen Fluggäste, was einer Zunahme von 10,9 Prozent entspricht.