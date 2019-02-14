Swiss konnte weiter wachsen

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Januar 2019 insgesamt 1,407 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Wachstum von 7,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 10,8 Prozent auf 5,029 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Die Nachfrage verbesserte sich um 16,1 Prozent auf 3,981 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,2 Prozent und verbesserte sich somit um 3,6 Prozentpunkte.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 20,416 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.