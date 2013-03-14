Swiss kauft Boeing 777-300ER

Die Lufthansa Tochter Swiss hat heute den Kauf von sechs Boeing 777-300ER offiziell bekannt gegeben, mit diesem zweimotorigen Großraumflugzeuge wird Swiss die Ablösung der Airbus A340 einleiten.

Die Boeing 777-300ER sollen bei Boeing schon in Auftrag gegeben worden sein und ab 2016 ausgeliefert werden. Das Investitionsvolumen beziffert die Geschäftsleitung von Swiss International Air Lines auf über 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Die Entscheidung für den zweimotorigen Riesen sei nach einer intensiven Evaluationsphase gefällt worden, berichtet die Swiss weiter. Die Fluggesellschaft aus Basel will die neuen Langstreckenjets auf ultralangen Routen wie San Francisco, Los Angeles, Sao Paolo, Bangkok, Hongkong, Shanghai, Peking, Johannesburg und Singapur einsetzen. Die Boeing 777-300ER von Swiss werden wahrscheinlich für mehr als 330 Passagiere ausgelegt sein.