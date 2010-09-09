Swiss kann weiter wachsen

Die Lufthansa Tochter Swiss konnte im Berichtsmonat August 2010 mit 1,319 Millionen Fluggästen erneut 3,4 Prozent mehr Passagiere befördern als ein Jahr zuvor.

Das Angebot wurde bei der Swiss um stattliche 8 Prozent auf 3,204 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 6,8 Prozent auf 2,764 Milliarden Sitzplatzkilometer wachsen. Durch dieses Missverhältnis sank die durchschnittliche Auslastung der Flüge um einen Prozentpunkt auf immer noch statthafte 86,3 Prozent. Die Anzahl der Flüge wurde um 6,2 Prozent auf 12.487 ausgeweitet. Bei der Fracht sieht man die Markterholung auch bei der Swiss sehr deutlich, hier konnte im August 2010 um 30 Prozent auf 111 Millionen Frachttonnenkilometer gewachsen werden.