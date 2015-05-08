Swiss ist offizieller Erstkunde bei CSeries

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Bombardier hat gestern während der Präsentation ihrer Quartalszahlen den offiziellen Launch Customer bei der CSeries bekanntgegeben, die Swiss wird als erster Kunde einen CS100 in Betrieb nehmen können.

Die erste Maschine aus der CSeries soll in der ersten Jahreshälfte 2016 an Swiss übergeben werden. Bombardier hat gestern ebenfalls bekanntgegeben, dass an der Paris Air Show in le Bourget ein Flugzeug aus der CSeries teilnehmen wird. Die Maschine wird anschließend nach Zürich überflogen, wo es einem breiteren Klientel von Swiss International Air Lines vorgestellt wird.

Es war zu erwarten, dass Swiss die erste Kundenmaschine aus der CSeries übernehmen wird. Die Lufthansa hat im Sommer 2009 bei Bombardier das Interesse angemeldet, als Erstkunde für dreißig CS100 auftreten zu wollen. Die neuen Flugzeuge waren als Ersatz für die Jumbolinos bei ihrer Tochterunternehmung Swiss International Air Lines gedacht. Die Swiss war anschließend beim CSeries Programm von Anfang an als engagierter Kunde dabei.