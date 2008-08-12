Swiss im Juli besser ausgelastet

Swiss transportierte im Juli 1.257.437 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 11,2% gegenüber dem Vorjahresresultat.

Die Auslastung der Flüge betrug 86,1%, eine Verbesserung um 1,1 Prozentpunkte. Gleichzeitig erhöhte die Airline ihre angebotenen Sitzkilometer um 15%. Der durchschnittliche SLF auf Interkontinentalflügen stieg auf 89,7%, während die Auslastung der Europaflüge um 0,6% auf 78,4% anstieg. Gesamthaft bot Swiss 11.651 Flüge an, in Europa vergrösserte sie ihr Angebot um 6,6%, im Interkontinentalverkehr um 12%. Allein das Frachtvolumen der Swiss World Cargo verzeichnete eine Abnahme um 1,6 Prozentpunkte auf 82,1%.



