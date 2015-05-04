Swiss finalisiert Boeing 777 Auftrag

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Boeing hat den Abschluss eines Kaufvertrags für drei Boeing 777-300ER bekannt gegeben. Die drei Maschinen wurden durch die Lufthansa Gruppe und Swiss International Air Lines in Auftrag gegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen kosten drei Boeing 777-300ER 990 Millionen US Dollar. Die drei Flugzeuge wurden bereits im Auftragsbuch unter den Bestellungen von nicht genannten Kunden geführt. Swiss hat bei Boeing nun insgesamt neun Boeing 777-300ER in Auftrag gegeben.