Swiss erwirtschaftet hohen Gewinn

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines konnte im Berichtsjahr 2019 einen Gewinn von 578 Millionen Franken einfliegen, das entspricht einem leichten Gewinnrückgang von neun Prozent.

Die Fluggesellschaft Swiss konnte den Umsatz mit 5,33 Milliarden Schweizer Franken auf Vorjahresniveau halten. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Basel konnte einen soliden Gewinn von 578 Millionen Franken erwirtschaften, das entspricht einer EBIT Marge von knapp elf Prozent. Der Umsatz konnte mit dem Passagierwachstum nicht ganz mithalten, bei den Passagierzahlen hat die Airline im Berichtsjahr 2019 um 5,7 Prozent auf 21,591 Millionen Passagiere zugelegt.

Im vierten Quartal 2019 konnte die Swiss bei einem Umsatz von 1,28 Milliarden Franken 89 Millionen Franken Gewinn einfliegen.

Mit diesem guten Jahresresultat sollte es Swiss gelingen, die Corona Krise in diesem Jahr schadlos zu überstehen.