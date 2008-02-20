Swiss ernennt neuen Chef Kabinenpersonal

Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines ernennt Alexander Arafa zum neuen Chef Kabinenpersonal.

Andrea Koch tritt nach vier Jahren erfolgreicher Führung der Kabinenbesatzungen auf eigenen Wunsch von dieser Führungsfunktion zurück. Sie will sich eine persönliche Pause gönnen.

In die Lücke springt Alexander Arafa der bisher als Fitze Direktor Verkauf und Marketing Europa fungierte. Amtsübergabe findet am 14. April 2008 satt.

Herr Arafa hat bei der Swiss von 2002 bis 2004 verschiedene Marketing und Strategie Projekte geleitet und führt seit Juni 2004 die Abteilung Verkauf und Marketing Europa.