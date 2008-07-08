Swiss erhöht erneut Treibstoffzuschläge
08.07.2008 RK
Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines hat am Dienstag angesichts der deutlich gestiegenen Kerosinpreise eine weitere Anhebung der Treibstoffzuschläge angekündigt.
Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines hat am Dienstag angesichts der deutlich gestiegenen Kerosinpreise eine weitere Anhebung der Treibstoffzuschläge angekündigt.
Demnach wird der Zuschlag für SWISS Langstreckenflüge um 15 Schweizer Franken (CHF) auf 170 CHF je Flugstrecke angehoben. Für Europaflüge (inklusiv Kairo und Tel Aviv) steigt der Treibstoffzuschlag pro Flugstrecke um 6 CHF auf 45 CHF an. Diese Maßnahme betrifft alle Tickets mit Reiseantritt in der Schweiz, die ab dem 14. Juli ausgestellt werden.
Demnach wird der Zuschlag für SWISS Langstreckenflüge um 15 Schweizer Franken (CHF) auf 170 CHF je Flugstrecke angehoben. Für Europaflüge (inklusiv Kairo und Tel Aviv) steigt der Treibstoffzuschlag pro Flugstrecke um 6 CHF auf 45 CHF an. Diese Maßnahme betrifft alle Tickets mit Reiseantritt in der Schweiz, die ab dem 14. Juli ausgestellt werden.