Swiss entscheidet sich für CS300

Bombardier CSeries CS300 (Foto: Bombardier)

Die Lufthansa Tochter Swiss hat bei Bombardier von ihrer Bestellung über dreissig CS100 zehn auf die grössere Variante CS300 umgewandelt.

CSeries Erstbetreiber Swiss wird nun auch den CS300 operieren, die Fluggesellschaft aus Basel hat von ihren dreissig fest bestellten CS100 zehn davon auf den CS300 gewandelt. Dies hat Bombardier am Montag an der Paris Air Show bekanntgegeben. Der CS300 ist durch seine Grösse leicht effizienter als die kleiner CS100 Variante.