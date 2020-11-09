Swiss einigt sich mit Kabinenpersonal

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Die Fluggesellschaft Swiss hat sich mit der Gewerkschaft des Kabinenpersonals (kapers) auf ein Sparpaket geeinigt, die Mitglieder von kapers müssen die Sparmaßnahmen noch gutheißen.

Swiss International Air Lines (SWISS) hat sich nach intensiven Verhandlungen mit kapers, dem Sozialpartner des Kabinenpersonals, auf ein zeitlich befristetes Maßnahmenpaket zur Bewältigung der andauernden Coronakrise geeinigt. Die darin enthaltenen Sparmaßnahmen sind befristet und schrittweise für März 2021 bis Ende 2023 vorgesehen. Anschließend wird der heute gültige Gesamtarbeitsvertrag mit SWISS bis mindestens 2025 weitergeführt.

Das zeitlich begrenzte Maßnahmenpaket für den größten Personalkörper von SWISS umfasst sowohl Maßnahmen zur Kostenreduktion als auch solche zur Bewirtschaftung des personellen Überbestandes. Außerdem beinhaltet es eine Vielzahl an attraktiven Angeboten wie freiwillige Frühpensionierung und neue Teilzeitmodelle. «Das Maßnahmenpaket trägt wesentlich zum strikten Sparprogramm bei, das sich SWISS aufgrund der Corona-Pandemie auferlegen musste und leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen», sagt Reto Schmid, Head of Cabin Crew SWISS.

Mit den verhandelten und zeitlich begrenzten Maßnahmen leistet die Kabinenbesatzung bis Ende 2023 einen Beitrag zur Kostenreduktion von rund 10 Prozent. Die natürliche Fluktuation beim Kabinenpersonal, basierend auf Erfahrungswerten der letzten Jahre, wird ebenfalls zu Einsparungen von weiteren rund 10 Prozent führen. Der Abstimmungsprozess über das verhandelte Maßnahmenpaket beginnt baldmöglichst mit dem Ziel, die ersten Maßnahmen ab März 2021 umsetzen zu können.

Für die Zeit nach der Krise besteht die Aussicht auf Einführung eines neuen Gesamtarbeitsvertrages, der unmittelbar vor der Krise ausgehandelt wurde und der deutliche Verbesserungen für das Kabinenpersonal beinhaltet, aber aufgrund der Corona Pandemie nie zur Abstimmung gebracht werden konnte. «Es ist mir ein großes Anliegen, unseren Kabinenmitarbeitenden bereits heute eine attraktive Perspektive für die Zeit nach der Krise zu bieten», sagt Reto Schmid. Über diesen Gesamtarbeitsvertrag werden die Mitglieder von kapers abstimmen können, sobald sich die wirtschaftliche Lage von SWISS normalisiert hat.