Swiss Aero Expo erfolgreich gestartet

Bei schönstem Sommerwetter und Rekordtemperaturen öffnete heute die Swiss Aero Expo in Buochs zu ihrem Show Debüt.

Mit viel Energie und Herzblut hat Ruedi Stählin und seine Mitarbeiter eine tolle Luftfahrtmesse in der Schweiz aufgebaut. Während den nächsten Tagen präsentieren mehr als 110 Aussteller auf dem Flugplatz Buochs ihre Produkte und Dienstleistungen. Der Flugplatz Buochs liegt vor den Toren der Pilatuswerke und wurde bis 2003 als Mirage Basis benutzt, in der Blütezeit des Flugplatzes waren hier zwei Mirage III Staffeln stationiert. Der Platz in der Zentralschweiz ist verkehrstechnisch gut erreichbar und bietet sich als ideale Plattform für eine solche Branchenmesse an. Viele Leistungsträger aus der Schweizer Luftfahrt und dem benachbarten Ausland fanden sich bereit, ihre Produkte und Dienstleistungen an einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Ausstellung ist noch bis am Sonntag, dem 23. August, zugänglich. Link: Zur Messe Ein paar Messeeindrücke vom Eröffnungstag Buochs diente lange als Basis für zwei Mirage III Staffeln, das waren noch Flugzeuge! Junge Leute die Pilot werden wollen, könnten hier bei Horizon einsteigen. Auch bei Gribair kann man Pilot werden, hier die Seneca I, der LEU. Präzision Made in Switzerland! Max Vogelsang und seine Maschinen. Cheftestpilot Rolf Schatzmann bei FliegerWeb.com. Auch Ihr seid herzlich eingeladen bei uns vorbeizuschauen!