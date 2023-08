Swiss Aero Expo 2011 im Birrfeld eröffnet

Die dritte Schweizer Luftfahrtmesse Swiss Aero Expo hat am Freitag, den 12. August 2011, auf dem Flugplatz Birrfeld die Tore geöffnet, die Ausstellung ist bis Sonntag um 17.00 geöffnet.

Ruedi Stählin, Organisator und Messeleiter, meinte zu der dritten Swiss Aer Expo: „ Wir wollen für alle etwas bieten: faszinierte Knaben und Mädchen mit ihren Eltern genauso wie Luftfahrt Experten, Hersteller und Luftfahrtzubehör Verkäufern“. 80 Aussteller sind im Birrfeld an dieser einzigartigen Luftfahrtmesse der Schweiz vertreten und wollen dem Publikum die Schweizer Luftfahrt ein wenig näher bringen. Schwerpunktthema an der diesjährigen Swiss Aero Expo ist die Berufsschau, welche jungen Leuten die mannigfaltige Berufswelt rund um die Fliegerei schmackhaft machen will.

Impressionen Swiss Aero Expo