Swiss übernimmt CSeries

CSeries CS100 Swiss (Foto: Bombardier)

Die Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines konnte am 29. Juni 2016 ihre erste CS100 übernehmen.

Die Maschine wurde dem Erstkunden im kanadischen Mirabel übergeben. Für Bombardier markiert diese Übergabe einen grossen Meilenstein im CSeries Programm, das neue Verkehrsflugzeug brauchte seine Zeit und viel Geld bis nun die erste Kundenmaschine ausgeliefert werden konnte.

Swiss International Air Lines wird nach eigenen Angaben das Flugzeug ab dem 15. Juli 2016 in den Linienbetrieb nehmen.