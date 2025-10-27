Swiftair neu bei BARIG

Swiftair Boeing 737 Frachter (Foto: Swiftair)

BARIG freut sich über den Beitritt einer neuen Frachtfluggesellschaft. Swiftair der Spezialist für Luftfrachtservices mit über 30 Jahren Erfahrung ist neu dabei.

Mit Swiftair begrüßt der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) ein weiteres neues Mitglied aus dem Bereich Air Cargo. Swiftair ist eine spanische Frachtfluggesellschaft, die seit über 30 Jahren tätig ist und primär Strecken innerhalb Europas sowie nach Nord- und Westafrika bedient. Zu ihrem Kundenstamm zählen global führende Logistikunternehmen, ebenso die Vereinten Nationen. Swiftair bietet Wet-Lease- und Charterflüge sowie Flugzeugwartungsdienste an.

„Die Luftfracht befindet sich in wichtigen Umbruchsprozessen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Air-Cargo-Business brauchen wir ständig neue und flexible Lösungen“, sagt Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Wir freuen uns, dass Swiftair das Portfolio unserer mehr als 30 internationalen Cargo-Airlines ergänzt.“

„Swiftair ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich flexible Geschäftsmodelle im Markt etablieren lassen,“ erläutert Marcel Fleck, Country Manager Swiftair. „Die Zusammenarbeit in der BARIG Air Cargo Community stellt für uns eine gute Plattform dar, um unser Serviceportfolio weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf den Austausch in den Arbeitsgruppen sowie darauf, als Teil der Community an der erfolgreichen Zukunft unserer Branche mitwirken zu dürfen.“

Swiftair wurde 1986 gegründet und hat den Hauptsitz in Spanien am Flughafen Madrid–Barajas. Mit einer diversen Flotte von 43 Frachtern der Typen ATR42 und ATR-72 sowie B737, B757 und A321 bietet die Frachtfluggesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für den gesamten europäischen Markt an.