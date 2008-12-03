Suvarnabhumi Airport bald geräumt

Die einwöchige Besetzung der Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi und Don Muang dürfte heute beendet werden.

Nachdem das thailändische Staatsgericht den Premierminister Somchai Wongsawat für fünf Jahre aus der Politik verbannt und seinen Rücktritt erzwungen hat, verkündeten die Demonstranten die Räumung der besetzten Flughäfen. 100.000 bis 300.000 ausländische Passagiere sassen während einer Woche in Bangkok fest. Noch ist unklar, wann der Betrieb am Suvarnabhumi International Airport wieder aufgenommen werden kann. Einige Cargoflüge sollen schon heute getätigt werden können.

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