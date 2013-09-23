Superjet nimmt bei Interjet Flugbetrieb auf

Interjet hat am 18. September 2013 ihre ersten regulären Linienflüge mit ihren beiden Superjet 100 absolviert.

Die mexikanische Fluggesellschaft Interjet ist der erste westliche Kunde aus Lateinamerika. Der Superjet MSN 95023 flog am 18. September frühmorgens von Mexiko Stadt nach Torreon. MSN 95024 startete gleichentags von Mexiko Stadt nach Aguascalientes und landete dort gegen 8 Uhr 52.

Planmäßige Superjet Destinationen ab Mexiko Stadt sind Campeche, Minatitlan, Zacatecas und Mazatlan. Interjet hat bei Superjet International zwanzig SSJ100 in Auftrag gegeben, die Verkehrsflugzeuge für Nebenrouten sind bei der mexikanischen Airline für 93 Passagiere ausgelegt.