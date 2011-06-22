Superjet als Geschäftsreiseflugzeug

Suchoi hat an der Paris Air Show 2011 die Entwicklung einer Geschäftsreisejet Version ihres neuen Superjet 100 bekannt gegeben.

Für die Entwicklung des SBJ Businessjets wird SuperJet International, das Gemeinschaftsunternehmen von Alenia und Suchoi, verantwortlich sein. Die Maschine soll Zusatztanks im Gepäckraum erhalten und dadurch eine Reichweite von bis zu 4.300 Nautische Meilen (7.950 km) erhalten. Die Inneneinrichtung wird jeweils auf Kundenwunsch angefertigt. Auf der NBAA 2011 in Las Vegas will SuperJet International erste Verkäufe verkünden. Der SuperJet 100 ist seit April 2011 bei Armavia und seit Mai 2011 bei Aeroflot im Liniendienst.