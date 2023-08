Superjet Simulator bei Moskau

Superjet International hat in Shukowski bei Moskau einen ersten Flugsimulator für den Superjet 100 in Betrieb genommen.

Die beiden Superjet Erstbetreiber Armavia und Aeroflot können in Zukunft ihre Piloten auf einem modernen Flugsimulator in Shukowski ausbilden. Der Superjet 100 Simulator wurde durch den französischen Hersteller Thales gebaut. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Reality-7-Simulator, der die Flugbewegungen hydraulisch gesteuert nachbildet. Die ersten Piloten sollen im Oktober ausgebildet werden. Im nächsten Jahr werden zwei weitere SSJ 100 Simulatoren installiert, einer im Aeroflot Trainingszentrum in Sheremetjewo und der zweite bei Superjet International in Venedig.