Superjet 100 wird in Kürze nach Zhukovsky überflogen

Das Haupttestprogramm wird der Suchoi Superjet 100 beim Testzentrum Zhukovsky in der nähe Moskaus abfliegen.

Bevor der Prototyp SSJ100 überflogen werden kann, muss er bei 40 Flügen seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Die maschine kann erst ins Testzentrum nach Moskau überflogen werden, wenn alle Systeme überprüft worden sind und Anpassungen bei den Computerprogrammen abgeschlossen sind. Das Flugzeug wird anschliessend im Testzentrum Zhukovsky auf Herz und Nieren überprüft. Die Zertifizierung wird im April 2009 erwartet.