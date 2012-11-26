Superjet 100 erhält Zulassung in Indonesien

Indonesiens Luftfahrtbehörde hat am 22. November 2012 dem russischen Superjet 100 die Musterzulassung erteilt.

Der Zulassungsprozess wurde im Februar 2012 begonnen und konnte jetzt mit der Typenberechtigung abgeschlossen werden. Die indonesische Sky Aviation hat während der Farnborough International Airshow im Juni 2011 12 Stück bestellt und wird ihren ersten Jet noch in diesem Jahr erhalten. Der Superjet 100 erreichte die russische Musterberechtigung im Januar 2011, die EASA hat dem Jet im Februar 2012 die Flugberechtigung erteilt.