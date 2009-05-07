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Superjet 100 absolvierte Testflüge im Eis

07.05.2009 RK
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Der Sukhoi SuperJet 100 konnte im letzten Monat die Testflüge unter bekannten Vereisungsbedingungen abschliessen.

Zu einer ordnungsgemässen Flugzeugzulassung gehören auch die Testflüge unter bekannten Vereisungsbedingungen. Diese Tests absolvierte der neuste Airliner von Sukhoi über Nordrussland. Das Testflugzeug absolvierte fünf Flüge auf der Route zwischen Arkhangelsk und Murmansk. Die Testflüge konnten innerhalb von fünf Testtagen zur vollen Zufriedenheit von Sukhoi abgeschlossen werden.
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