SundAir Sommerflüge ab Bremen

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Gut zwei Wochen vor dem Erstflug und der Stationseröffnung in Bremen, präsentiert die Stralsunder Airline Sundair ihren Sommerflugplan ab Bremen Airport.

Mit Zielen rund um das westliche sowie östliche Mittelmeer und am Atlantischen Ozean, bietet die junge Airline Urlaubern eine breite Vielfalt an Möglichkeiten für die Reiseplanung. Mit vier wöchentlichen Abflügen (montags, mittwochs, freitags und sonntags) bringt Sundair Reisende aus Bremen und der Region direkt auf die beliebteste deutsche Baleareninsel, Palma de Mallorca. Im östlichen Mittelmeer bedient Sundair mit Heraklion auf Kreta, den griechischen Inseln Rhodos und Kos, sowie auch Antalya in der Türkei insgesamt vier Ziele in zwei Ländern. Die Urlaubsgäste erreichen die größte Ferieninsel Griechenlands Kreta dreimal wöchentlich mit Sundair ab Bremen. Jeden Dienstag und Samstag hebt der Sundair Airbus A320 ebenfalls in Richtung der Sonneninsel Rhodos ab. Auch die schöne griechische Destination Kos wird ab Mai 2020 wöchentlich mit zwei Abflügen durch die Stralsunder Airline vom norddeutschen Bremen Airport angeboten. Abgerundet wird das Destinationsportfolio im östlichen Mittelmeer von Antalya in der Türkei mit jeweils einem wöchentlichen Flug. Ebenfalls im Programm findet sich auch die Kanarische Insel Fuerteventura, welche Reisende jeweils montags und freitags direkt von Bremen aus erreichen.

„Wir freuen uns auf unsere erste ganzheitliche Sommersaison ab Bremen und bieten den Reisenden ein vielfältiges Portfolio an Destinationen für ihren Urlaub. Dazu können sich die Bremerinnen und Bremer auf eine zuverlässige Airline, guten Service, sowie 20kg Freigepäck freuen“, so Marcos Rossello, Geschäftsführer der Sundair.

Und Flughafen-Chef Elmar Kleinert ergänzt: „Sundair fliegt kommenden Sommer ab Bremen sechs Ziele in beliebten Urlaubsregionen an, von Antalya bis Rhodos sind hier tolle Destinationen im Programm. Wir hoffen, dass aus diesen gelungenen Anfängen eine langjährige und starke Partnerschaft zwischen Sundair und Bremen Airport entsteht.“

Montag 4.5.2020 bis 26.10.2020

Bremen – Palma de Mallorca – Bremen

Bremen – Fuerteventura – Bremen

Dienstag 5.5.2020 bis 27.10.2020

Bremen – Heraklion – Bremen

Bremen – Rhodos – Bremen

Mittwoch 6.5.2020 bis 28.10. 2020

Bremen – Palma de Mallorca – Bremen

Bremen – Kos – Bremen

Donnerstag 7.5.2020 bis 29.10.2020

Bremen – Heraklion – Bremen

Bremen – Antalya – Bremen

Freitag 1.5.2020 bis 30.10. 2020

Bremen – Palma de Mallorca – Bremen

Bremen – Fuerteventura – Bremen

Samstag 2.5.2020 bis 31.10.2020

Bremen – Heraklion – Bremen

Bremen – Rhodos –Bremen

Sonntag 3.5.2020 bis 25.10.2020

Bremen – Palma de Mallorca – Bremen

Bremen – Kos – Bremen