SunExpress wird ausgezeichnet

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress ist erneut unter den zehn besten Ferienfluggesellschaften der Welt, dies zeigt eine Umfrage der SkyTrax World Airline Awards.

Bei den kürzlich verliehenen renommierten SkyTrax World Airline Awards, bei denen die Produkt- und Servicequalität von Airlines weltweit anhand von unabhängigem Kundenfeedback bewertet wird, ist SunExpress auch in diesem Jahr wieder auf Spitzenpositionen geflogen.

Das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines gehört wie schon im Vorjahr zu den zehn besten Ferienfluggesellschaften weltweit. Bereits zum dritten Jahr in Folge konnte sich der Urlaubsspezialist zudem den Titel als beste Ferienfluggesellschaft der Türkei sichern.

Die Skytrax World Airline Awards, die auch als „Oscars der Luftfahrtindustrie“ bezeichnet werden, wurden 1999 mit der ersten weltweiten Befragung zur Zufriedenheit von Passagieren ins Leben gerufen. In diesem Jahr nahmen mehr als 13 Millionen Reisende aus über 100 Ländern an der Umfrage teil.