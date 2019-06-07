SunExpress präsentiert Sonderbemalung

Sonderbemalung SunExpress Boeing 737-800 zum Kinofilm X-Men (Foto: SunExpress)

SunExpress präsentiert eine Boeing 737-800 mit einer Sonderbemalung zum Kinofilm X-Men: Dark Phoenix.

Staraufgebot beim Ferienspezialisten: Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender und Sophie Turner heben ab sofort gemeinsam zu den schönsten Urlaubszielen im SunExpress-Streckennetz ab – zwar nicht in, dafür aber auf einer Boeing 737-800. Zum Kinostart des neuen Films der X-Men-Reihe hat das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines in Kooperation mit FOX eine Sonderbeklebung mit den Konterfeis der weltberühmten X-Men-Darsteller auf einem seiner Flugzeuge angebracht.

„Mit der Special Livery auf D-ASXJ anlässlich des Kinostarts von ‚X-Men: Dark Phoenix‘ und der damit verbundenen Kooperation mit FOX zeigen wir einmal mehr, dass SunExpress die innovativste Ferienfluggesellschaft in Deutschland ist“, so Kerstin Lomb, Chief Marketing Officer bei SunExpress. „Wir zollen damit nicht nur einer Filmreihe Tribut, die seit knapp 20 Jahren Millionen Action- und Comicliebhaber auf der ganzen Welt begeistert und jetzt auf ihr episches Finale zusteuert, sondern bieten Fans und Passagieren auch einen echten Mehrwert mit einer Vielzahl von Aktionen.“

Auf einer eigens dafür eingerichteten Landingpage (www.sunexpress.com/de/mit-den-x-men-abheben) können sich Interessierte über die Kooperation informieren und beispielsweise in einem Zeitraffer-Video das Making-of der eintägigen Beklebung des Flugzeugs miterleben sowie unterhaltsame Interviews der X-Men-Stars (https://youtu.be/ikUSsCL4oFA) zum neuen Film sehen. Zudem gibt es im Rahmen von Fan-Verlosungen zahlreiche Fluggutscheine im gesamten SunExpress-Streckennetz zu gewinnen. In der Vergangenheit hat SunExpress bereits mehrere, vorübergehende Sonderbeklebungen anlässlich von Filmstarts aufgelegt, die nicht nur von der Spotter-Community gefeiert wurden, sondern auch an Flughäfen in ganz Europa ein Blickfang waren. Darunter etwa „Kung Fu Panda“, „Minions“, „Der Grinch“ oder „Die Schlümpfe“.

Die Fluggesellschaft betreibt in diesem Jahr mit 84 Flugzeugen die größte Flotte in ihrer Unternehmensgeschichte und blickt zudem auf eine lange Erfolgsgeschichte mit dem Umsetzen von Innovationen und der Zusammenarbeit mit Startups zurück: So ist SunExpress etwa die einzige Airline, die ihren Kunden die Buchung von Flügen per Sprachsteuerung über Amazon Alexa ermöglicht. Zudem wurde erst kürzlich ein Projekt mit dem Food-Delivery-Startup Foodora ins Leben gerufen, bei der die Airline auf ausgewählten Routen eine einzigartige Auswahl an moderner Restaurantküche an Bord getestet hat. Im Sommer bietet SunExpress darüber hinaus auf einigen Flügen ab Antalya Virtual-Reality-Entertainment über VR-Brillen an.

SunExpress