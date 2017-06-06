SunExpress präsentiert Minions Flugzeug

Gemeinsam mit UNIVERSAL präsentiert SunExpress sein neuestes Flugzeug des Typs Boeing 737-800 NG im Minion-Look.

So heben die Hauptfiguren des Kultfilms und zahlreiche weitere der kleinen gelben Minions sogar schon vor dem Kinostart von „Ich einfach unverbesserlich 3“ am 6. Juli 2017 ab. Die werksneue Maschine wurde direkt nach ihrer Überführung von Seattle nach Antalya mit Gru, Lucy und ihren Freunden beklebt und wird auf zahlreichen Strecken innerhalb des SunExpress-Netzwerks eingesetzt.

Im nunmehr dritten Teil des Kultfilms rund um die Minions bekommt es Gru mit seinem bisher unbekannten Zwillingsbruder Dru zu tun. Die beiden Zwillingsbrüder könnten unterschiedlicher nicht sein, doch als Superschurke Balthazar Bratt mit Vokuhila, großen Schulterpolstern und einem teu¬flischen Plan auftaucht, müssen Gru und Dru sich zusammenraufen.

Jens Bischof, CEO von SunExpress: „Sonderlackierungen kommen bei unseren Gästen immer gut an und die Minions begeistern schließlich alle Altersgruppen. Damit passt der Look unseres Minion-Flugzeugs sehr gut zu SunExpress als Ferien-Spezialist für die ganze Familie. Der Flug in den Urlaub wird so zum besonderen Erlebnis – das konnten wir bereits bei unserer jüngst vorgestellten Sonderlackierung zum Film „DIE SCHLÜMPFE“ feststellen, die bei unserem Gästen zum Selfie-Star der Flotte wurde.“

Bis 2023 begrüßt SunExpress 60 neue Flugzeuge in ihrer Flotte

Mit der Einführung der Boeing 737-800 NG mit der Kennung TC-SOH im Minion-Look schließt SunExpress die diesjährige Auslieferungsphase im Rahmen der umfassenden Flottenerneuerung ab. Somit sind von der in 2014 aufgegeben Bestellung von 50 Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 NG und 737-800 MAX 18 Maschinen bereits ausgeliefert. Zu Beginn des Jahres hatte der deutsch-türkische Ferien-Spezialist zusätzlich zehn weitere neue Boeing 737-800 MAX gekauft. Die Auslieferung der 50 bestellten Maschinen – 25 Boeing 737-800 NG und 25 Boeing 737-800 MAX – wird im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Jens Bischof zeigt sich zufrieden über den Flottenzuwachs: „Die modernen Flugzeuge der neuesten Generation zeichnen sich durch exzellente Treibstoffeffizienz, geringe Betriebskosten sowie bessere Emissions- und Lärmwerte aus. Wir investieren stark in unser Produkt, um unseren Gästen an Bord ein besonders komfortables Flugerlebnis mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können.“

Alle Flugzeuge werden mit dem neuen Boeing Sky Interior und modernen Sitzen ausgestattet, die durch ihre größere Sitzfläche mehr Platz bieten. Die erst in diesem Jahr von Boeing neu vorgestellte Kabinenausstattung zeichnet sich durch modern geformte Seitenwände für ein großzügiges Raumgefühl in der Kabine, eine indirekte LED-Beleuchtung sowie umfassendere und drehbare Gepäckablagefächer aus.

SunExpress