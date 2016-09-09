SunExpress mit vielen Ferienflügen

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

Über 230 Flüge pro Woche wird die Ferienfluggesellschaft SunExpress in der Wintersaison 2016/17 Urlaubern zur Wahl anbieten.

Ferienreisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können mit SunExpress bequem und nonstop zu vielen Ferienzielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln und am Roten Meer reisen möchten. Der soeben vorgestellte Flugplan, der ab dem 30. Oktober 2016 gilt, enthält mehrere neue Routen und sieht flächendeckend die Bedienung von 18 deutschen Flughäfen vor. Hinzu kommen vier Airports in Österreich und zwei in der Schweiz.

SunExpress wird im Winter sein Flugangebot zu den Kanaren nochmals durch zusätzliche Frequenzen, aber auch durch neue Verbindungen verstärken. Fuerteventura zum Beispiel wird von acht deutschen Städten aus angeflogen. Neu hinzu kommt ein Nonstop-Flug von Paderborn nach Lanzarote, auch ab Hannover und Nürnberg fliegt die Airline wöchentlich die Vulkan-Insel an. Ab Nürnberg geht es auch nach Teneriffa und Gran Canaria. Zusätzliche Flüge werden zwischen München und Gran Canaria eingerichtet.

SunExpress sieht – gemeinsam mit seinen Reiseveranstalterpartnern – zugleich eine deutliche Erholung der Nachfrage für die Badedestinationen am Roten Meer. So wird die Fluggesellschaft im Winter 27 Nonstop-Verbindungen pro Woche nach Hurghada, Marsa Alam und Luxor anbieten, zehn davon im Linienverkehr und buchbar über die Homepage sunexpress.com, die anderen Flüge finden in Zusammenarbeit mit renommierten Veranstaltern statt. Zu den bestehenden Strecken von Frankfurt, Leipzig und München nach Agadir/Marokko kommen neue Agadir-Flüge ab Köln/Bonn und Hannover.

Die SunExpress Heimatbasis Antalya an der Türkischen Riviera behält auch im Winter Priorität mit täglichen Nonstop-Services, so von Frankfurt, Düsseldorf und Berlin-Tegel. Zusätzliche Flüge pro Woche nach Antalya gibt es ab Saarbrücken. Neu sind Strecken wie von Düsseldorf nach Trabzon am Schwarzen Meer, von Frankfurt nach Kayseri in Kappadokien sowie Köln/Bonn-Ankara.

Mit mehr als 160 Verbindungen weist der innertürkische Flugplan von SunExpress eine Rekordzahl an Flügen auf. Während andere Airlines ihr Angebot ab Antalya oder Izmir reduzieren haben, stockt SunExpress seinen Flugplan dort auf, um den vielfältigen Wünschen von Touristen und Geschäftsreisenden auch im Winter 2016/17 nachkommen zu können. Beispiel: Jede Woche offeriert SunExpress mehr als 80 Flüge ab Antalya. Neu dabei ist die Route von Antalya nach Erzurum im Osten der Türkei.

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