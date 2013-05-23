SunExpress mit neuen Destinationen ab Leipzig

SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, baut ihr Flugprogramm vom Flughafen Leipzig/Halle aus und verbindet von November 2013 bis Ende April 2014 mehrmals wöchentlich die sächsische Metropole mit Ägypten und den kanari

Nonstop-Flüge nach Luxor, Hurghada, Sharm El Sheik und Marsa Alam sowie auf die Inseln Teneriffa, Fuerteventura, La Palma und Gran Canaria bieten Urlaubern eine abwechslungsreiche Palette an Zielen mit bequemer und schneller Anreise. Dazu stationiert SunExpress am Flughafen Leipzig/Halle eine Boeing 737-800 aus der deutschen Flotte. Die Flüge werden für den Veranstalterpartner FTI durchgeführt.Am Strand entspannen, die farbenfrohe Unterwasserwelt beim Tauchen oder Schnorcheln erkunden sowie die historischen Schätze des Landes besichtigen – SunExpress bringt Passagiere in der Wintersaison vom Flughafen Leipzig/Halle nonstop jeden Donnerstag nach Hurghada, samstags nach Sharm El Sheikh und sonntags nach Marsa Alam am Roten Meer. Hinzu kommt die Verbindung nach Luxor jeden Dienstag, von wo aus die meisten Nil-Kreuzfahrten starten. Ein Weiterflug mit SunExpress nach Taba auf die ägyptische Halbinsel Sinai, gelegen am Nordende des Golfs von Aqaba, ist ebenfalls möglich.Gleich fünf kanarische Inseln bedient SunExpress ab November vom Flughafen Leipzig/Halle aus. Montags gibt es eine Verbindung nach Teneriffa, mittwochs nach Fuerteventura, am Freitag über La Palma nach Lanzarote und am Samstag nach Gran Canaria.Zusätzlich führt SunExpress in der Wintersaison weiterhin regelmäßige Nonstop-Flüge vom Flughafen Leipzig/Halle nach Antalya durch. Bis zu dreimal wöchentlich können Passagiere an die Türkische Riviera reisen. Die Verbindung wird ebenfalls von Reiseveranstaltern genutzt, Tickets können auch als Einzelplätze auf www.sunexpress.com gebucht werden. SunExpress