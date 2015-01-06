SunExpress läutet 25-jähriges Jubiläum ein

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

SunExpress, Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, läutet das 25-jährige Jubiläum ein und startet das Geburtstagsjahr mit einer Sonderaktion.

Genau 25 Tage lang – vom 5. bis 29. Januar 2015 – können SunExpress Gäste Tickets für nur 50 Euro buchen. Die Preise gelten für One-Way-Strecken inklusive aller Steuern auf ausgewählten Routen für Reisen bis Ende April 2015. So können Urlauber mit der Ferienfluggesellschaft beispielsweise von 20 deutschen Flughäfen sowie aus Österreich und der Schweiz mit diesem Sonderpreis nach Antalya, Alanya-Gazipasa, Izmir und Istanbul-Sabiha Gökcen in die Türkei reisen.

Im April 1990 startete die Airline ihren Betrieb auf der Strecke Frankfurt am Main – Antalya mit einer Boeing 737-300. Was einst mit 57 Mitarbeitern begann, ist heute ein Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern aus 25 Nationen, Hauptsitz in Antalya sowie Niederlassungen an weiteren Standorten in Izmir, Istanbul, Ankara und Frankfurt. Das Streckennetz von SunExpress umfasst mittlerweile über 110 Ziele, darunter viele Feriendestinationen auf den Kanaren, rund um das Mittelmeer, Rote Meer bis hin zum Sultanat Oman.

SunExpress