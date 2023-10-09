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SunExpress fliegt für South African

09.10.2023 PS
SunExpress Boeing 737 MAX
SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

South African Airways (SAA) und SunExpress haben kürzlich eine sechsmonatige Vereinbarung über das Leasing von Flugzeugen unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht vor, dass zwei Boeing 737-800 aus der SunExpress-Flotte im Auftrag von SAA während der Hochkonjunkturphase der Fluggesellschaft Flüge ab Johannesburg durchführen werden. Das erste Flugzeug wird Mitte Oktober den Betrieb aufnehmen. Der Damp Lease-Vertrag umfasst neben der Bereitstellung von Flugzeugen auch Wartung und Cockpit-Crew.

SunExpress und SAA haben sich auf eine Option geeinigt, weitere Flugzeuge in diese Vereinbarung aufzunehmen – je nach Kapazitätsbedarf von SAA. SunExpress ist ein Joint Venture-Unternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines. Die Vereinbarung wurde von der türkischen Aufsichtsbehörde bereits genehmigt. Die Genehmigung der südafrikanischen Aufsichtsbehörde steht noch aus.

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