SunExpress fliegt für South African

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

South African Airways (SAA) und SunExpress haben kürzlich eine sechsmonatige Vereinbarung über das Leasing von Flugzeugen unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht vor, dass zwei Boeing 737-800 aus der SunExpress-Flotte im Auftrag von SAA während der Hochkonjunkturphase der Fluggesellschaft Flüge ab Johannesburg durchführen werden. Das erste Flugzeug wird Mitte Oktober den Betrieb aufnehmen. Der Damp Lease-Vertrag umfasst neben der Bereitstellung von Flugzeugen auch Wartung und Cockpit-Crew.

SunExpress und SAA haben sich auf eine Option geeinigt, weitere Flugzeuge in diese Vereinbarung aufzunehmen – je nach Kapazitätsbedarf von SAA. SunExpress ist ein Joint Venture-Unternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines. Die Vereinbarung wurde von der türkischen Aufsichtsbehörde bereits genehmigt. Die Genehmigung der südafrikanischen Aufsichtsbehörde steht noch aus.