SunExpress bereitet Stabwechsel an der Spitze vor

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

In Vorbereitung des im Juli 2015 auslaufenden Vertrages von Geschäftsführer Paul Schwaiger hat der SunExpress Aufsichtsrat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt.

Nach 15 erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer von SunExpress wird Paul Schwaiger diese Position ab dem 1. Juni 2015 an Jaan Albrecht übergeben. Er wird dabei sowohl die Geschäftsführung der Muttergesellschaft in Antalya als auch der Tochtergesellschaft SunExpress Deutschland in Frankfurt übernehmen. Sein primärer Dienstsitz wird in Antalya sein.

Zur Sicherstellung der einwandfreien Übergabe sowie des nahtlosen Übergangs wird Paul Schwaiger den Wechsel in der Geschäftsführung des Gemeinschaftsunternehmens von Lufthansa und Turkish Airlines aktiv mitgestalten und Jaan Albrecht noch bis Mitte Juli zur Seite stehen.

Die Vorsitzenden des Board of Directors der SunExpress, Co?kun Kiliç und Stefan Lauer, sagten hierzu: „Mit Paul Schwaiger geht nicht nur ein sehr erfolgreicher Airline-Chef und Touristiker von Bord, sondern zugleich auch ein hochgeschätzter Pionier der Entwicklung des Tourismus zwischen der Türkei, Deutschland und Europa. Umso mehr freut sich das Board of Directors, mit Jaan Albrecht einen so erfahrenen und engagierten Manager für SunExpress gewinnen zu können. Jaan Albrecht hat sich durch die Erfolge in seiner Funktion als langjähriger CEO der Star Alliance und der Austrian Airlines einen exzellenten Ruf erarbeitet, auch in der Türkei.“

Jaan Albrecht ist seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Austrian Airlines AG. Zuvor war er zehn Jahre CEO der Star Alliance. Seine Karriere begann Jaan Albrecht als Pilot bei der mexikanischen Airline Mexicana. Dort war er 20 Jahre als First Officer, Captain und Chief Pilot der Boeing-727-Flotte tätig, bevor er 1990 ins Management wechselte und verschiedene leitende Positionen im operativen und kommerziellen Bereich innehielt. Jaan Albrecht ist mexikanischer sowie deutscher Staatsbürger und spricht fließend Spanisch, Englisch und Deutsch.

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