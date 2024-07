SunExpress baut in Nürnberg Angebot aus

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress geht für die Sommersaison 2025 mit einem beeindruckenden Angebot ab Nürnberg an den Start.

Mit bis zu vier täglichen Flügen verbindet SunExpress dann Nürnberg mit Antalya häufiger als jede andere Airline am Airport Nürnberg. Das Flugprogramm von SunExpress nach Antalya wird insbesondere um zusätzliche Flüge zu familienfreundlichen Zeiten erweitert. So geht es ab Nürnberg dann zusätzlich zu den bestehenden Zeiten immer montags, donnerstags und samstags auch vormittags um 10.55 Uhr an die türkische Riviera. Für Reisende, die lieber außerhalb der Hochsaison einen Urlaub im Warmen verbringen wollen, bietet die Fluggesellschaft schon im Frühsommer drei Verbindungen pro Tag von Nürnberg nach Antalya an.

„Passagiere aus der Metropolregion Nürnberg profitieren im Sommer 2025 vom voraussichtlich umfangreichsten Antalya-Angebot aller Zeiten“, sagt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Auch das Angebot unseres langjährigen Partners SunExpress mit zusätzlichen Flügen in der Tagesmitte wird deutlich wachsen. Insbesondere Familien dürften sich über das erweiterte Angebot freuen.“

„Egal ob für einen spontanen Wochenendtrip, den jährlichen Strandurlaub oder einen Besuch bei Freunden oder Verwandten, SunExpress hält mit einer großen Vielfalt an Flügen vom Airport Nürnberg nach Antalya, Izmir und Dalaman für alle Reisenden den passenden Flug bereit. Einer flexiblen und individuellen Reiseplanung für einen Urlaub an der türkischen Riviera steht also nichts im Wege“, sagt Wilken Bellmann, Head of Network Planning bei SunExpress.

SunExpress mit über 330.000 Sitzplätzen ab Nürnberg

Zusätzlich zu den Flügen nach Antalya steuert SunExpress bis zu sieben Mal pro Woche Izmir an der türkischen Ägäisküste an. Die malerische Hafenstadt liegt an der Nordwestküste der Türkei. Reisende finden hier sowohl Entspannung am Strand mit kristallklarem Wasser als auch eindrucksvolle kulturelle Erlebnisse mit den Festungsanlagen im historischen Zentrum von Izmir oder in der nahe gelegenen UNESCO-Weltkulturerbestätte Ephesus. Von Izmir aus bietet SunExpress auch zahlreiche Verbindungen zu weiteren Zielen in der Türkei.

Insgesamt will SunExpress im Sommer 2025 mehr als 330.000 Sitzplätze ab Nürnberg anbieten. Neben den Flügen nach Antalya und Izmir setzt SunExpress die im Mai dieses Jahres aufgenommene Verbindung nach Dalaman auch im Sommer 2025 fort. Die Nonstop-Verbindung mit SunExpress besteht immer freitags.

Flughafen Nürnberg