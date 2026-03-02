SunExpress baut ab Köln/Bonn aus

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Die Fluggesellschaft SunExpress baut das Angebot ab dem Flughafen Köln/Bonn mit drei neuen Direktzielen in der Türkei im Sommerflugplan deutlich aus.

Mehr Verbindungen in einen der wichtigsten Zielmärkte: Die Fluggesellschaft SunExpress erweitert ihr Programm am Köln Bonn Airport im kommenden Sommerflugplan um 14 zusätzliche Verbindungen auf bis zu 78 wöchentliche Direktflüge in die Türkei deutlich. Zum einen bietet die Airline ab dem 28. März über das bisherige Angebot hinaus täglich einen zusätzlichen Flug nach Antalya an und fliegt den beliebten Urlaubsort somit künftig bis zu 49 Mal pro Woche an. Zum anderen erhöht SunExpress die Frequenzen für Verbindungen nach Samsun und Kayseri und nimmt drei neue Strecken auf. Trabzon, Çukurova und Elazığ werden erstmals direkt mit der Airline von Köln/Bonn erreichbar sein.„Dass SunExpress den Flugplan ab Köln/Bonn so stark erweitert, unterstreicht die enge Partnerschaft mit der Airline und die große Bedeutung der Türkei als Zielmarkt für unseren Flughafen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit den neuen Verbindungen und zusätzlichen Frequenzen gestalten wir unser Streckennetz weiter aus und gewähren unseren Passagieren ein noch breiteres Angebot – sowohl für Urlaube als auch für Besuche bei Familie und Freunden.“

„Wir freuen uns sehr, unser Angebot ab Köln/Bonn diesen Sommer deutlich auszubauen. Mit bis zu 78 wöchentlichen Türkei-Direktverbindungen, davon allein sieben täglichen Flügen nach Antalya, Verbindungen nach Izmir und Dalaman sowie neuen Strecken nach Anatolien bedienen wir künftig neun Destinationen in der Türkei. Der Ausbau auf erstmals über eine Million Sitzplätze pro Jahr spiegelt sowohl die hohe Nachfrage bei Urlaubern als auch bei Reisenden, die Familie und Freunde besuchen, wider. Die langjährige Partnerschaft mit dem Flughafen Köln/Bonn und seine wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen bilden die Basis dafür, unser Angebot an diesem wichtigen Standort kontinuierlich weiterzuentwickeln,“ sagt Helmut Wölfel, Commercial Director bei SunExpress.

Die neuen zusätzlichen SunExpress-Flüge nach Antalya starten ab dem 28. März täglich um 7.45 Uhr, die familienfreundlichen Tagflüge bleiben bestehen. Neu ist auch der Rückflug aus Antalya um 16.40 Uhr mit Ankunft in Köln/Bonn um 19.40 Uhr für eine optimale Nutzung der Urlaubszeit. Im Sommerflugplan wird die Stadt im Süden der Türkei, der zentrale Ausgangspunkt für Badeurlaub am Mittelmeer, somit bis zu sieben Mal am Tag mit der Airline ab Köln/Bonn erreichbar sein – so häufig wie von keinem anderen Flughafen. Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden.

Neben der Ausweitung der Verbindung nach Antalya nimmt SunExpress weitere Ziele in ihr Programm ab Köln/Bonn auf, die besonders attraktiv für Reisende sind, die Familie und Freunde in der Türkei besuchen. Neu am Flughafen ist die Verbindung nach Trabzon, die ab dem 30. März zunächst ein Mal pro Woche angeboten wird, immer montags. Ab dem 22. Mai kommt ein zweiter wöchentlicher Flug hinzu (freitags). Ebenfalls zunächst ein und später zwei Mal pro Woche geht es nach Çukurova (ab dem 29. März immer sonntags, ab dem 13. Mai zusätzlich auch mittwochs). Der Flughafen im Süden des Landes ist ein neues Ziel im Streckennetz der Airline ab Köln/Bonn – ebenso wie Elazığ, das ab dem 2. April ein Mal pro Woche bedient wird (donnerstags).

Zudem erhöht SunExpress im Sommerflugplan die Frequenzen auf zwei bestehenden Strecken: Nach Samsun steigt das Angebot ab dem 24. Juni von einem auf zwei wöchentliche Flüge (mittwochs (neu) und samstags), Kayseri wird ab dem 25. Juni drei statt bisher zwei Mal pro Woche angeflogen (dienstags, donnerstags (neu) und samstags).

Alle Flüge sind bereits auf www.sunexpress.com(Link zu externer Website) buchbar.

Über SunExpress

SunExpress wurde 1989 als Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines gegründet und ist mit über 35 Jahren Erfahrung und Know-how im Ferienfluggeschäft der touristische Botschafter zwischen der Türkei und Europa. SunExpress fliegt auf 237 Strecken zu 92 Destinationen in 35 Ländern und befördert jährlich rund 16 Millionen Passagiere. Mit Hauptsitz in Antalya und Frankfurt sowie Basen in Izmir, Ankara und Dalaman beschäftigt SunExpress über 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen über SunExpress finden Sie unter www.sunexpress.com(Link zu externer Website).