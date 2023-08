SunCountry verbindet Minneapolis mit London

SunCountry wird die Strecke von Minneapolis nach London Stanstead mit einer Boeing 737-800 befliegen.

Die Low Cost Airline SunCountry wagt sich in diesem Sommer zum ersten Mal auf die Langstrecke. Der Flug ist als saisonaler Linienflug mit einem Tankstop in Gander auf Neufundland geplant, da diese Transatlantikstrecke mit einer 737-800 nicht Nonstop zu schaffen ist. In diesem Sommer sind zehn Verbindungen zwischen Minneapolis und London Stanstead geplant. Die Maschine und die Crew machen in London einen Turnaround von 28 Stunden, damit ein Wechsel der Besatzung vermieden werden kann.