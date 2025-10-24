Summer days in London ab Graz

British Airways Embraer 190 (Foto: Embraer)

Die im November startenden Flüge zwischen Graz und London sind nun auch für den Sommer 2026 buchbar.

Die Verbindung der British Airways Tochter BA Euroflyer zwischen Graz und London/Gatwick startet zwar erst am 21. November, trotzdem sind bereits seit gestern die Flüge im kommenden Sommer buchbar.

„Wir haben in den letzten Wochen vermehrt Anfragen von Reisebüros und -veranstaltern, von Firmen und vor allem von vielen Privatpersonen wegen der Flüge nach London im kommenden Sommerflugplan erhalten.

Vor diesem Hintergrund freut es uns besonders, dass diese Flüge nun von British Airways für den Verkauf freigeschaltet wurden und somit auf ihrer Website und über Reisebüros buchbar sind“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Graz Airport.

Somit kann man seine Sommertrip zu Big Ben, Tower Bridge oder Buckingham bereits jetzt planen.

Ob Winter- oder Sommerflugplan, geflogen wird dreimal pro Woche. Die Flugtage sind Montag, Mittwoch und Freitag.

Die Flüge sind buchbar unter: www.britishairways.com