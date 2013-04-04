Sukhoi kauft SuperJet 100 zurück

Sukhoi hat den Rückkauf von 10 SuperJet 100 von Aeroflot bekannt gegeben, die Maschinen werden zu einem Stückpreis von je 19 Millionen US Dollar zurückgekauft.

Aeroflot zählte sich neben Armavia zu den Erstkunden für den SuperJet 100 von Sukhoi. Russlands Flag Carrier hat bei Sukhoi 30 Superjet 100 in Auftrag gegeben, nun sollen die ersten zehn ausgelieferten Maschinen wieder zurück zum Hersteller gehen und mit Maschinen des neusten Baustandards ersetzt werden. Sukhoi wird die zurückgekauften Verkehrsflugzeuge zu Businessjets, die in der Oberklasse angesiedelt sind, umbauen. Die ersten zehn Superjets von Aeroflot werden zwischen 2013 und 2014 durch die neuste Version eins zu eins ersetzt. Ein neuer SuperJet 100 kostet in der Basisversion nach den aktuellen Listenpreisen 35,4 Millionen US Dollar, die Maschine mit Langstreckentanks kostet 36,2 Millionen US Dollar.