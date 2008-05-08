Sukhoi Superjets erster Flug für diesen Monat geplant

Wie Superjet International bestätigte, soll der Jungfernflug des Sukhoi Superjets noch diesen Monat stattfinden.
Paolo Revelli Beaumont, Senior VP-Commercial Aircraft, teilte mit, dass die Tests beendet seien und die erste Lieferung für das 1. Quartal 2009 erwartet wird. Der erste Flug wird darüber entscheiden, ob dieses Ziel erreicht werden kann. Bis heute bestehen 73 Bestellungen für den Regionaljet. Beaumont nimmt an, dass das neue Flugzeug sich auf Platz drei auf dem von Bombardier und Embraer dominierten Markt platzieren werde. Der Sukhoi Superjet verfügt über den neu entwickelten SaM 146, der einen 13-14% besseren Treibstoffverbrauch aufweisen als bisherige Motoren.