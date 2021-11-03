Sukhoi Su-75 Checkmate an Dubai Air Show

Neuer Fighter aus Russland Suchoi Su-75 (Foto: UAC)

Die russische Luftfahrtindustrie wird an der diesjährigen Dubai Air Show auch ihren neuen Stealth Fighter Su-75 Checkmate vorstellen.

Der russische Kampfflugzeughersteller Sukhoi hat im Juli 2021 an der MAKS das neue Kampfflugzeug mit der Typenbezeichnung Checkmate präsentiert. Der neue Stealth Fighter wird nun auch während der Dubai Air Show einer breiteren Weltöffentlichkeit vorgestellt. Der Mutterkonzern Rostec wird mit einem Mockup des Checkmate in Dubai zugegen sein.

Suchoi Su-75 Checkmate (Foto: UAC)

Bei dem Su-75 Checkmate handelt es sich um einen einmotorigen Superfighter mit Stealth Eigenschaften. Laut den Entwicklern soll er Geschwindigkeiten von Mach 1,8 bis Mach 2 erreichen und über eine maximale Reichweite von 3.000 Kilometer verfügen. Die maximale Waffenlast wird mit 7.400 Kilogramm angegeben.

Sukhoi Su-75 Checkmate (Foto: MAKS)

Die Su-75 hat einen Deltaflügel und ein weit ausgestelltes V-Leitwerk. Die interne Bewaffnung wird in zwei seitlichen Waffenschächten mitgeführt. Als Antrieb wird die Su-75 wahrscheinlich ein überarbeitetes Saturn Izdelie 30 bekommen, dieses wird zweifach auch in der Su-57 verwendet.