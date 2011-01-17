Suchoi präsentiert Superjet für Aeroflot

Der Superjet 100 näher sich der ersten Auslieferung, letzte Woche veröffentlichte der russische Hersteller Fotos des ersten Superjet für Aeroflot.

Aeroflot gehört zu den ersten Kunden des neuen Verkehrsflugzeugs von Suchoi, das in Zusammenarbeit mit Alenia über die Unternehmung Superjet International vermarktet wird. Aeroflot hat 40 Superjet bestellt und wird nach langer Verzögerung die erste Maschine voraussichtlich im März 2011 übernehmen können. Bei dem ersten Flugzeug für Aeroflot handelt es sich um RA-89001, die auf den Namen des sowjetischen Polarpiloten Mikhail Vodopyanov getauft wurde.