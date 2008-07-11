Suchoi SuperJet 100 Lieferung an Aeroflot ein Jahr verspätet

Der Suchoi SupeJet 100 wird nicht vor der zweiten Hälfte 2009, mit einem Jahr Verspätung, an Aeroflot ausgeliefert.

Der Suchoi SupeJet 100 wird frühestens in der zweiten Hälfte 2009, mit einem Jahr Verspätung, an Aeroflot ausgeliefert.

Dies gaben Suchoi Civil Aircraft und die Fluggesellschaft bekannt. Aeroflot hatte damit gerechnet, in der zweiten Hälfte dieses Jahres mindestens 30 Flugzeuge zu erhalten. Die SSJ 100 absolvierte zwar im letzten Monat ihre Testflüge, Suchoi erwartet die Zulassung dennoch nicht vor Mitte 2009. Lieferungsverzögerungen wurden zwar angekündigt, von einem Jahr war aber nie die Rede. Gemäss russischen Medien erwägt die russische Regierung nun zusätzliche Geldspritzen in das SSJ 100 Projekt.