Suchgebiet der verschollenen Boeing 777 wird verlegt

Das Gebiet für die Suche nach dem Wrack von Malaysia Airlines Flug MH370 ist wegen neuer Angaben der australischen Flugunfalluntersuchungsbehörde ATSB nach Nordosten verschoben worden. Die Boeing 777 von Malaysia Airlines gilt seit dem 8. März 2014 als ve

Die australische Seesicherheitsbehörde AMSA hat heute Morgen die Verschiebung des Suchgebietes bekannt gegeben. Das neue Suchgebiet ist nach den neusten Ermittlungserkenntnissen rund 1.100 Kilometer in nordöstlicher Richtung des momentanen Suchortes verschoben worden. Trotz immer wieder neu veröffentlichten Satellitenbildern blieb die Suche nach dem verschwundenen malaysischen Grossraumflugzeug immer noch ohne greifbare Ergebnisse. Die Fotos aus dem All lassen nur Trümmerteile vermuten, doch keines der Objekte konnte bislang eindeutig identifiziert oder geborgen werden. Das neue Suchgebiet liegt rund 1.850 Kilometer westlich vom australischen Perth und wird auf eine Grösse von 319.000 Quadratkilometer eingegrenzt.