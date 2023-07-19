Stuttgart rechnet mit regem Ferienverkehr

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Zum Auftakt der Sommerferien in Baden-Württemberg erwartet der Flughafen Stuttgart viel Betrieb in den Terminals.

Nach vorläufigem Stand sind für den gesamten Ferienzeitraum mehr als 11.000 Flüge geplant (Zeitraum Donnerstag, 27.07.2023 – Sonntag, 10.09.2023). Verkehrsreichster Tag zum Start ist der Freitag, 28.07.2023 mit rund 250 Flugbewegungen. Mit über 480 geplanten Verbindungen ist Antalya in diesem Sommer die Nummer Eins bei den gefragtesten Zielen, gefolgt von Palma de Mallorca mit rund 380 Flügen.

Gut vorbereitet für einen entspannten Start

Während der Sommerferien öffnen die Check-In-Schalter bereits um 3.30 Uhr. Reisenden wird empfohlen, mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport sein. Vor allem zu den Spitzenzeiten am frühen Morgen und am Nachmittag ist mit mehr Zeitbedarf an den Sicherheitskontrollen zu rechnen. Die Bundespolizei empfiehlt, sich 90 Minuten vor dem Abflug bei den Passagierkontrollen einzufinden. Mit so wenig Handgepäck wie möglich geht es dort schneller.

Der Landesflughafen ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Wer sich mit dem Auto zum Abflug bringen lässt, sollte die geltende Kiss & Fly-Regelung vor dem Terminal beachten: Dort darf bis zu 8 Minuten gratis gehalten werden. Wer mindestens sieben Tage verreist, kann mit dem Sommer-Special der APCOA seinen Parkplatz reservieren. Auf Parkplatz P0 ist die erste Stunde weiterhin kostenfrei.